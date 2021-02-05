عضو بالامن النيابية يتوقع تغييرات مرتقبة بالمنظومة الامنية

2021/02/05 | 13:41 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغدادتوقع عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، الجمعة، حصول تغيرات مهمة في المنظومة الامنية العراقية خاصة في المحافظة.وقال العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،اننا” نؤمن بان التغير وفق الاطار الذي يعتمد على ان يكون البديل ذو خبرة وكفاءة وليس بفعل رضى وقبول طرف سياسي سيكون ناجحا وندعمه لان استقلالية المنظومة الامنية ابرز مقومات النجاح ويجب ان يكون الامن بعيدا عن السجالات السياسية والانتماءات لان خلاف ذلك سيؤدي الى مشاكل لاتحصى”.وتوقع العزاوي، ان” تشهد الفترة المقبلة تغيرات مهمة في المنظومة الامنية في المحافظات لافتا الى انه من الخطا بقاء اي قائد امني في موقعه اكثر من 4 سنوات ويجب ان تكون التغيرات مستمرة من اجل اعطاء دماء جديدة في هيكيلة المنظومة الامنية لتغير الخطط التي تحمي البلاد من الارهاب والجريمة”.وكانت المنظومة الامنية العراقية شهدت تغيرات في بعض المحافظات في الاشهر الماضية خاصة التابعة لوزارة الداخلية”.انتهى 25ف

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