اعتقال عدد من الارهابيين وردم اوكارهم في كركوك

2021/02/05 | 13:41 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قالت وكالة الاستخبارات، الجمعة، ان مفارزها تمكنت من ضبط أوكار تابعة لداعش في كركوك، والقت القبض على 6 إرهابيين.

وقالت وكالة الاستخبارات في بيان، اليوم 5 شباط 2021، تابعته ديجيتال ميديا ان ار تي أنه تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية بعد متابعة عناصر داعش من القاء القبض على ستة ارهابيين بمناطق مختلفة من محافظة كركوك كانوا مطلوبين وفق احكام المادة 4 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لعام 2005 بسبب انتمائهم لتنظيم داعش وعملهم بما يسمى "قاطع دجلة ونينوى وفرقة الفرقان" باسماء وكنى مختلفة مختلفة.

واكد البيان على انه تم ضبط 6 اوكار تابعة لفلول داعش في قضاء الحويجة وداقوق كانت تحتوي على عدد من العبوات الناسفة والاسلحة الخفيفة ومواد لوجستية وجهازي اتصال ودراجة نارية يستخدمها الارهابيون لتحركاتهم، و اشار الى أن أحد الاوكار المضبوطة كانت تعتبر نقطة اتصال بين الارهابيين القادمين من جميع المحافظات الى محافظة كركوك.

وبحسب البيان فقد تم تدوين اعترافات الارهابيين ورفع المواد المتفجرة وردم الاوكار بدون اي حوادث تذكر.

ا.ر

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