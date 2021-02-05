بيكيه يكشف سبب انحياز معظم حكام الدوري الاسباني إلى ريال مدريد

2021/02/05 | 13:41 - المصدر: NRT عربية

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جيرارد بيكيه

فوتو: ارشيف

منذ 13 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

هاجم نجم دفاع برشلونة، جيرارد بيكيه، الحكام في الدوري الاسباني، كاشفا عن سبب انحيازهم إلى نادي ريال مدريد.

جاء ذلك في تصريحات لموقع "غول" الرياضي، حيث قال بيكيه، "ذات مرة قال لي أحد الحكام إن 85 في المئة من حكام الدوري يأتون من مدريد، لذا من الممكن أن تأتي صافراتهم في صالح الفريق الملكي حتى لو كان ذلك بشكل غير متعمد".

وتابع "أنا أحترم احترافية الحكام وأعلم أنهم يحاولون تقديم أفضل ما لديهم، ولكن هذا لا يمنع لحظات شك بحقهم."

وعن صديقه "اللدود" قائد نادي ريال مدريد، أفاد بيكيه "أتحدث معه، لكن ليس بشأن تجديد عقده مع الميرينغي بالطبع، نتعامل بشكل جيد للغاية، العلاقة معه ومع الزملاء في مدريد جيدة جدا".

وأردف قائلا "لدي علاقات جيدة مع الكثير من لاعبي ريال مدريد لقد تبادلت القمصان معهم ولدي قمصان بعضهم في منزلي، مثل قميص كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما وراموس، لكن ارتداء واحد منهم أمير صعب جدا بالنسبة لي".

وبشأن مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع برشلونة، قال "لميسي قيمة كبيرة جدا في نادي برشلونة، في النهاية كانت هناك بعض الأحداث التي انتهت بأفضل طريقة ممكنة للفريق، ولحظات أخرى انتهت بشكل مؤسف وهذه هي حال كرة القدم".

يشار إلى انه حتى الآن هذا الموسم، يمتلك ريال مدريد وبرشلونة سجلات مخالفة متطابقة تقريبا في الدوري، إذ تلقى الفريقان 36 بطاقة صفراء بينما نال ريال مدريد بطاقة حمراء واحدة، وفي الموسم الماضي حصل ريال مدريد على 72 بطاقة صفراء مقابل 83 لبرشلونة، مع طرد ثلاثة لاعبين من كلا الفريقين.

ر.إ

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