رونالدو يحتفل بعيده الـ36 مع يوفنتوس

2021/02/05 | 13:42 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ يوم بعد يوم، يؤكد البرتغالي كريستيانو رونالدو، أنه لاعب استثنائي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ومختلف تماما عن باقي نجوم كرة القدم الذين سبقوه في احتراف اللعبة.فحتى عهد قريب، كان لاعب كرة القدم، الذي يكمل عقده الثالث أو يتجاوزه بقليل، يعتبر لاعبا مجربا أو عجوزا، وعادة ما يفضل إما الاعتزال أو الانتقال إلى دوريات خارج القارة الأوروبية، حيث يكون المستوى الفني والبدني أقل، والعائد المادي أقل، قبل أن يكسر رونالدو هذه القاعدة.فبخلاف نجوم كبار على غرار الأسطورة البرازيلي بيليه، ومواطنه “الظاهرة” رونالدو، والراحل الأرجنتيني دييغو مارادونا، والفرنسي زين الدين زيدان، ونجوم آخرون، الذين أنهوا مسيرتهم بعد […]

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