نائب يحدد ’’عقبة’’ ستواجه تمرير مشروع الموازنة داخل البرلمان

2021/02/05 | 13:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

رأى عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، فالح الزيادي، اليوم الجمعة (05 شباط 2021)، أن كثيراً من أعضاء مجلس النواب لن يصوتوا على مشروع قانون الموازنة الاتحادية في حال عرضه للتصويت إذا لم يلب تطلعات الشعب العراقي، بحسب قوله.

وقال الزيادي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "تمرير مشروع الموازنة في البرلمان بحال لم يلبي تطلعات الشعب العراقي سيكون صعباً، لأن كثيراً من النواب سيرفضون التصويت عليه".

وأضاف، أن "تأمين مخصصات المشمولين ضمن قرار 315 واحد من التطلعات التي ينتظرها الكثير من أبناء الشعب"، مؤكدا أن "البرلمان والحكومة ملزمون في تأمين المبالغ المالية لتلك الشرائح التي تشمل المحاضرين المجانيين، وكذلك عقود وأُجراء وزارة الكهرباء والوزارات الأخرى".

ويوم الأربعاء الماضي، أعلن عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، أن اللجنة انتهت من مناقشة جميع نصوص موازنة 2021، مبينا أن اللجنة بصدد إعداد الصياغة النهائية للمشروع.

وقال كوجر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "اللجنة انهت مناقشة وصياغة النصوص التي جاءت من الحكومة باستثناء ما يخص إقليم كردستان لعدم حسم المفاوضات ما بين الطرفين حتى الآن"، مبينا أن "اللجنة تعمل الآن على صياغة المواد المضافة في المشروع".

وأضاف أن "المادة الخلافية الوحيدة هي قضية تسليم 250 الف برميل من نفط كردستان إلى بغداد، بينما تطالب الكتل الشيعية بفرض نصوص من الصعب تطبيقها تتعلق بتسليم كافة الحقول للحكومة المركزية".

وبين كوجر أن "هذه النقطة الخلافية هي الأبرز، إذا تم حلها بكل تأكيد سنعمل على صياغتها في مشروع الموازنة وعرضه على التصويت داخل مجلس النواب"، لافتا إلى أن "سعر صرف الدولار سيبقى ثابتا في الموازنة، وفيما يخص رواتب الموظفين فقد تم إلغاء الاستقطاعات واعتماد ضريبة الدخل من أجل عدم اثقال كاهل الموظف".

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