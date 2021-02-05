خطيب التيار الصدري يدعو من الكوفة الى التصدي لآفة المخدرات

2021/02/05 | 13:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ دعا إمام وخطيب جمعة مسجد الكوفة مهند الموسوي الى التصدي لآفة المخدرات وحماية المجتمع من هذه الآفة الخطيرة التي تؤدي الى الانحراف والشقاء والتفكك الاسري وارتكاب الجرائم.وشدد الموسوي في خطبته السياسية بصلاة الجمعة، على ضرورة الحفاظ على أمن المجتمع، وتنقيته من كل الشائبات، ومشكلة المخدرات من أكبر المشكلات التي من شأنها أن تدمر المجتمع والوطن، خصوصا بعد وصول احصائيات تشير الى ارقام مخيفة وصلت فيها نسبة التعاطي بين الشباب الى ٤٠٪؜، والقاء القبض على ٦٠٠ بين متعاطي وتاجر”.وقال الموسوي " لابد من التصدي لهذه الآفة بمزيد من التوعية التي ينبغي نشرها في صفوف الأصحاء حتى يعيشوا بأمان من هذه الآفة الخطير، إضافة إلى التوجيه والإرشاد للمدمنين ليلتحقوا بإحدى برنامج العلاج، والتعامل معهم على أنهم مرضی كما هو الوضع العالمي.ودعا الموسوي الجهات الرسمية الى أن تبذل جهودا أكبر في سبيل تطويق هذه المشكلة، سيما أن المتعاطين والمدمنين للمخدرات هم ضحية اولئك التجار الذي زجوا بهذه الآفة إلى بلادنا./انتهى.

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