الاستخبارات تلقي القبض على إرهابيين وتضبط أوكاراً في كركوك

2021/02/05 | 13:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الجمعة، القبض على 6 إرهابيين وضبط أوكار تابعة لداعش في محافظة كركوك.وذكرت الوكالة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “من خلال متابعة عناصر عصابات داعش الارهابية تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية من القاء القبض على 6 إرهابيين بمناطق مختلفة …

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