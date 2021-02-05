الصحة تصدر التعليمات الخاصة بمنح الألقاب العلمية

2021/02/05 | 13:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، التعليمات الخاصة بمنح الألقاب العلمية.وبحسب كتاب صدر عن الوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ملحقا للامر الوزاري الخاص بمنح الالقاب العلمية المرقم (18) لعام 2021 واستنادا الى قانون 20 لسنة 2020 والخاص بمنح الالقاب العلمية ولاطلاع كافة منتسبي دوائر الصحة في بغداد والمحافظات الحاصلين على …

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