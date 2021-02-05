أمريكي يسرق سيارة تحمل “لقاح كورونا”

2021/02/05 | 13:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تنفذ الشرطة الامريكية، اليوم الجمعة، عمليات بحث عن مواطن أمريكي سرق سيارة تحتوي جرعات من لقاح كورونا.وذكرت وسائل اعلام امريكية، ان السلطات في ولاية فلوريدا الأمريكية تنفذ عمليات بحث عن رجل يعتقد أنه سرق سيارة تحتوي على 30 جرعة من لقاح كورونا، مشيرة الى ان السيارة سرقت من موقف سيارات “Strawberry …

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