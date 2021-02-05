الدولار في طريقه لأفضل أداء أسبوعي في 3 أشهر

2021/02/05 | 13:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يتجه الدولار صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي في ثلاثة أشهر اليوم الجمعة، مدفوعا بتنامي الثقة في أن تعافي الاقتصاد الأمريكي سيتجاوز نظرائه في أنحاء العالم، بحسب ما نشرت “رويترز”.ولامس مؤشر الدولار أعلى مستوى في شهرين في التعاملات الآسيوية في ظل مؤشرات على متانة سوق العمل، فيما من المقرر صدور بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية والتي تحظى بمتابعة وثيقة في وقت لاحق اليوم.



وتراجع المؤشر في التعاملات المبكرة في لندن.كما عاود الدولار صعوده مقابل اليورو والين خلال التداولات في آسيا، بيد أن العملتين عوضتا خسائرهما في التعاملات الأوروبية.ولامس مؤشر الدولار 91.60 للمرة الأولى منذ أول ديسمبر كانون الأول قبل أن ينزل إلى 91.375 بحلول الساعة 0853 بتوقيت جرينتش.وارتفع المؤشر في كل يوم هذا الأسبوع ويمضي على مسار الصعود 1.1 بالمئة على أساس أسبوعي وهو أكبر ارتفاع منذ أول نوفمبر ويأتي بعد زيادة 0.3 بالمئة في الأسبوع السابق.ويتلقى الدولار الدعم من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل والذي يأتي بينما يتأهب المتعاملون لتحفيز مالي كبير.ويستعد الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي لجلسة اقتراع طويلة تهدف لتجاوز معارضة جمهورية لمقترح الرئيس جو بايدن للتخفيف من تداعيات كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار.وانخفض الدولار 0.2 بالمئة إلى 105.36 ين اليوم الجمعة بعد أن ارتفع إلى 105.70 للمرة الأولى منذ 20 أكتوبر .وصعد اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.1981 دولار بعد أن نزل إلى 1.1952 المستوى الذي لم يسجله منذ أول ديسمبر .

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