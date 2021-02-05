الانواء الجوية: سقوط امطار متوسطة الشدة وفرصة للثلوج في العراق

2021/02/05 | 14:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

أعلنت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الجمعة، الحالة الجوية في عموم مناطق البلاد، مع توقعاتها ببدء سقوط الأمطار من خفيفة إلى متوسطة وخاصة على اقسام البلاد الشرقية.

وفي جداول توضيحية صادرة عن الهيأة، أن “المنطقة الوسطى سيكون طقسها اليوم غائماً مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على اقسام البلاد الشرقية ودرجات الحرارة تنخفض قليلا”.

وأضافت، أن “المنطقة الشمالية سيكون طقسها غائماً مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة السرعة وخاصة على اقسام البلاد الشرقية وفرصة لتساقط الثلوج على المناطق الجبلية”.

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