2021/02/05 | 14:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

سجلت وزارة الصحة والبيئة، الجمعة، أعلى نسبة اصابات تشهدها البلاد منذ اسابيع.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (5 شباط 2021)، إن "الكوادر الصحية سجلت 1534 إصابة جديدة بالفيروس، فيما تماثل 1188 مصاباً إلى الشفاء، قابلها وفاة 12 مصاباً".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموقف الوبائي في العراق: أعلى حصيلة إصابات منذ أسابيع) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموقف الوبائي في العراق: أعلى حصيلة إصابات منذ أسابيع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).