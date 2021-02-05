سائرون يكشف عن توجه نيابي لتخفيض سقف الانفاق إلى 100 تريليون دينار

2021/02/05 | 14:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي عن وجود توجه نيابي لتخفيض موازنة العام الحالي إلى مئة تريليون دينار.

وقال الزيادي إن وأضاف إن تخفيض المبلغ الكلي إلى مئة تريليون من شأنه تجنيب العراق الاقتراض والديون، مشدداً على ضرورة رسم سياسة مالية صحيحة تحول دون تحميل الشعب لمخاطر الديون.

وأشار الزيادي إلى أن الارتفاع المستمر في أسعار النفط وبلوغه حاجز ثمانية وخمسين دولارا للبرميل سيعمل على معالجة العجز في الموازنة.

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