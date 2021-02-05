النجف تعتزم عقد جلسة عاجلة لخلية الأزمة لمناقشة الموقف الوبائي

2021/02/05 | 14:12 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أكد محافظ النجف الاشرف، لؤي الياسري، الجمعة، أن الحكومة المحلية ستعقد جلسة عاجلة لخلية الازمة لمناقشة الموقف الوبائي.

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