الصحة تسجل 1534 إصابة جديدة بكورونا

2021/02/05 | 14:12 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سجلت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، أعلى نسبة اصابات تشهدها البلاد منذ اسابيع.وقالت الوزارة في بيان، إن “الكوادر الصحية سجلت 1534 إصابة جديدة بالفيروس، فيما تماثل 1188 مصاباً إلى الشفاء، قابلها وفاة 12 مصاباً”.

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