كورونا العراق: الإصابات تكسر “الرقم الاكبر” منذ فترة والشفاء يتراجع الى نحو 1500 حالة

2021/02/05 | 14:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد اعلنت وزارة الصحة تسجيلها 1534 اصابة جديدة بفيروس كورونا، حيث يمثل هذا كسر لأعلى رقم منذ فترة قريبة شهدها العراق بانخفاض الاصابات.

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