الدفاع المدني تنقذ 30 شخصاً بعد حريق اندلع في بناية سكنية ببغداد

2021/02/05 | 14:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان رسمي

تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة وأخماد حادث حريق اندلاع داخل شقة في بناية سكنية تجارية مكونة من خمسة طوابق في منطقة الكرادة تقاطع المسبح تحديداً

حيث طوقت فرق الدفاع المدني الحريق وانقذت واخلت 30 مواطن من داخل البناية مع تسجيل اصابات بسيطة لعدد من الساكنين نتيجة استنشاق نواتج الحريق الغازية ليتم تقديم الاسعافات الاولية والانعاش الرئوي لهم من قبل فرق اسعاف الدفاع المدني وانهاء الحادث دون تسجيل خسائر بشرية مع تحجيم الخسائر المادية .

وتشير التقارير الاولية إلى حدوث تماس كهربائي الذي ادى الى اندلاع الحريق بادئ الأمر .

يتبع .



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