الموقف الوبائي: 12 حالة وفاة وارتفاع كبير في إصابات كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

2021/02/05 | 14:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الجمعة، تسجيل 12 حالة وفاة بفيروس كورونا وأكثر من 1500 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان موقفها الوبائي وتلقته (بغداد اليوم)، إن "عدد الفحوص المختبرية التي أجرتها دوائر الصحة في بغداد والمحافظات اليوم بلغت 5852224 نموذجاً".

وأضافت، أن "عدد حالات الوفاة المسجلة خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغت 12 حالة، والإصابات 1534 حالة، فيما تماثل 1188 شخصاً للشفاء".

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