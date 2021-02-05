التطبيعية : استضافة مجموعة الشرطة في الأبطال سيدعم ملف خليجي 25

2021/02/05 | 14:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ أكد رئيس الهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة اياد بنيان دعم استضافة العراق لمجموعة نادي الشرطة في دوري أبطال آسيا، مبيناً أن هذه الاستضافة ستدعم ملف إقامة خليجي 25 في البصرة.وقال بنيان في تصريح للوكالة الرسمية إن" هنالك مطالبات من السعودية والامارات أيضاً لاستضافة المباريات ،ما يجعل الأمر صعباً، وإذا ما حصل هذا الشيء ووافق الاتحاد الآسوي على استضافة العراق للمباريات فستسخر جميع الامكانيات لأجل نادي الشرطة ،لأنها ستكون قضية وطن ومرتبطة بشكل كبير بخليجي 25"./انتهى9

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