مصرف الرشيد ينفي استقطاع أي مبالغ من رواتب المتقاعدين

2021/02/05 | 14:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلن مصرف الرشيد، الجمعة، عدم وجود اي استقطاع برواتب المتقاعدين من حاملي بطاقة نخيل.

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واوضح المكتب الاعلامي، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (5 شباط 2021)، انه "تم رفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر شباط من دون اي استقطاع".

وأكد المصرف، ان "على المتقاعدين متابعة الاخبار التي تصدر عن الاعلام الرسمي للمصرف وعبر موقعه وكذلك وسائل الاعلام المعتمدة".

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