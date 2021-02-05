الجبير لبايدن: سنواصل الوقوف في وجه أعدائنا

2021/02/05 | 14:38 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ علق وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير على وقف دعم الولايات المتحدة لعمليات التحالف في اليمن، قائلا: “سنواصل الوقوف معا للوقوف في وجه أعدائنا المشتركين”.وقال الجبير في تغريدة عبر “تويتر”، إن “خطاب الرئيس جو بايدن كان تاريخيا وأكد التزام أميركا بالعمل مع الأصدقاء والحلفاء لحل النزاعات والتعامل مع التحديات..نتطلع إلى العمل مع أصدقائنا في الولايات المتحدة لإنهاء النزاعات ومواجهة التحديات كما فعلنا منذ أكثر من سبعة عقود”.وأضاف: “لقد سكبت دولنا الدماء في تحرير الكويت وفي محاربة القاعدة بما في ذلك في اليمن وداعش في سوريا، وسنواصل الوقوف معا للوقوف في وجه أعدائنا المشتركين”.وكان بايدن […]

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