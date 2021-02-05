السيد القبانجي: امريكا واسرائيل يعادون الحشد لانه القوة الضاربة بيد الشعب والمرجعية

2021/02/05 | 14:40 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد امام جمعة النجف الاشرف السيد صدرالدين القبانجي، اليوم الجمعة، ان العداء الامريكي الاسرائيلي للحشد، يعود لكون الحشد القوة الضاربة بيد الشعب والمرجعية والحكومة، مؤكدا ان انتصار الثورة الاسلامية في ايران مثلت حدثا عالميا جديدا وتجربة لا مثيل لها.وعبر السيد القبانجي خلال خطبة الجمعة، عن “فخره لبطولات الحشد الشعبي وانتصاراته التي حققها في […]

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