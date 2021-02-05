موقف وبائي مثير للقلق في العراق.. أكثر من 1500 إصابة جديدة

2021/02/05 | 14:43 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت البلاد 12 حالة وفاة خلال 24 ساعة

الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" في العراق، الجمعة، إلى أكثر من 625 ألف حالة بعد تسجيل مئات الإصابات الجديدة.

سجل العراق أكثر من 1500 إصابة جديدة بالفيروس الفتاك لأول مرة منذ أسابيع

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 5 شباط/فبراير، وتضمن تسجيل 1534 إصابة، و12 حالة وفاة فقط.

وأشار الموقف، إلى تسجيل أكثر من 1100 حالة تماثل إلى الشفاء بنسبة أكثر من 95%.

وارتفع عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج إلى 14 ألف و500 شخص، 199 منهم تحت العناية المركزة.

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