مصرف الرشيد يصدر توضيحاً بشأن استقطاع رواتب الموظفين

2021/02/05 | 14:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن مصرف الرشيد اليوم الجمعة، عن عدم وجود اي استقطاع برواتب المتقاعدين من حاملي بطاقة نخيل.

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف انه “تم رفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر شباط من دون اي استقطاع”.

وأكد ان على “المتقاعدين متابعة الاخبار التي تصدر عن الاعلام الرسمي للمصرف وعبر موقعه وكذلك وسائل الاعلام المعتمدة”.

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