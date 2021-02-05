القبض على 6 ارهابيين في كركوك

2021/02/05 | 14:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية الاتحادية القاء القبض على 6 ارهابيين وضبط اوكار تابعة لداعش في كركوك.

وجاء في بيان لوكالة الاستخبارات التابعة للداخلية يوم الجمعة، أنه "ومن خلال متابعة عناصر عصابات داعش الارهابية تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية من القاء القبض على ستة ارهابيين بمناطق مختلفة من محافظة كركوك مطلوبين وفق احكام المادة 4 ارهاب لانتمائهم لعصابات داعش الارهابية وعملهم بما يسمى قاطع دجلة ونينوى وفرقة الفرقان تحت كنى واسماء مختلفة".

واشار البيان الى انه "تم ضبط ستة اوكار تابعة لعصابات داعش في قضاء الحويجة وداقوق احتوت على عدد من العبوات الناسفة والاسلحة الخفيفة ومواد لوجستية (غذائية وطبية) وجهازي اتصال ودراجة نارية يستخدمها الارهابيون للتنقل"، مبينا أن "أحد الاوكار المضبوطة تعتبر كنقطة اتصال بين الارهابيين القادمين من جميع المحافظات الى محافظة كركوك."

وتابع أنه "تم تدوين اقوال الارهابيين بالاعتراف ورفع المواد المتفجرة وردم الاوكار بدون حادث يذكر".

PUKmedia / عن واع

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