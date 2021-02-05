العراق يتطلع لتبادل الخبرات مع مصر في الإصلاح الإداري وقوانين العمل المنظمة

2021/02/05 | 14:43 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة – مباشر: استقبل صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مصر، وفدًا حكوميًا عراقيًا رفيع المستوى من مسئولي وزارتي المالية والتخطيط والمركز الوطني للتطوير الإداري وتقنية المعلومات بدولة العراق برئاسة ماهر حماد علام جوهان، وكيل …

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