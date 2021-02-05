“المعلومة” تكشف موعد انتقال عماد محسن الى الزوراء

2021/02/05 | 14:43 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداديسعى نادي الزوراء الرياضي، الى اعادة المهاجم عماد محسن الى صفوفه من جديد.وقال مصدر في ادارة النادي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “ادارة نادي الزوراء اكملت اجراءات ضم المهام عماد محسن لإعادته الى الفريق من جديد بعد رحلة قصيرة في السودان والميناء”.واوضح ان “اللاعب سبق وان اتفق مع نفط الوسط لتمثيل الفريق في الانتقالات الشتوية، لكنه عاد ليعتذر عن الانضمام للفريق، حيث يسعى للحصول على كتاب الاستغناء لإكمال انتقاله الى الزوراء”.وبين أن “اللاعب من المقرر ان تحل معضلته يوم الاحد المقبل، حيث سيوقع في نفس اليوم على عقده الجديد مع النوارس”.يذكر أن محسن سبق وان مثل النوارس في الموسم قبل الماضي.



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