بعد تعرض مقر الحزب لاعتداء بالمولوتوف.. مسؤول محلية الشيوعي لـ NRT: لم نتهم أحدا حتى الآن

2021/02/05 | 14:43 - المصدر: NRT عربية

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اعتداء على مقر للحزب الشيوعي

فوتو: ارشيف

منذ 28 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

تعرض مقر الحزب الشيوعي العراقي في النجف، الجمعة، لاعتداء بقنابل المولوتوف، حيث أكد سكرتير محلية النجف، كريم بلال، قيام شخصين مجهولين بذلك.

وقال بلال، في تصريح خاص لـ NRT عربية، اليوم، 5 شباط 2021، إن "مقر الحزب الشيوعي بالنجف تعرض فجر اليوم لاعتداء بقنبلة مولوتوف ألقاها شخصان"، مبينا ان "الجهات الأمنية حضرت إلى موقع الحادث".

واوضح ان "الاستعلامات في المقر تضررت فقط جراء القاء القنبلة، ولم يكن هناك خسائر بشرية أو إصابات".

وأشار إلى انه "لم يتم توجيه الاتهام لأي أحد حتى الأن، وهذا لا يمنع الجهات الأمنية من الاستمرار بالتحقيقات لمعرفة من يقف وراء الحادث".

وكانت محلية النجف للحزب الشيوعي، أصدرت بيانا على خلفية الاعتداء، جاء فيه، انه "مرة أخرى تعود خفافيش الظلام في تمام الساعة الثالثة وخمسين دقيقة من فجر يوم الجمعة، الخامس من شباط، لتستهدف خيمة الشعب ومهد الثائرين، مقر حزبنا الشيوعي العراقي في النجف بقنابل المولوتوف ورصاصات الغدر الآثمة".

واضاف البيان انه " في الوقت الذي ندين فيه ونستنكر هذه الفعلة الجبانة، نؤكد بقاءنا على طريق الشعب لتحقيق التغيير الشامل والخلاص من سلطة الفساد والفاسدين والقتلة المأجورين".

وطالب "الحكومة مرة أخرى بضرورة حصر السلاح بيد الدولة وتفعيل قانون الأحزاب النافذ وضبط الأمن كمقدمة واجبة لإجراء الانتخابات القادمة، كما وأشادت بالاستجابة السريعة للقوات الأمنية وفرق الدفاع المدني في المحافظة وطالبتها بالكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة".

ر.إ

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