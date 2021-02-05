وفاة الفنان المصري الشهير عزت العلايلي

2021/02/05 | 14:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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توفي الفنان المصري عزت العلايلي، الجمعة، عن عمر ناهز 86 عاما.

وقال نجله محمود العلايلي، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم (5 شباط 2021)، انه "توفى صباح اليوم والدي الفنان عزت العلايلي، تقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بجامع المروة بجوار مستشفى دريم لاند".

ونعى الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلة العلايلي، ونشر عبر حسابه في تطبيق "انستغرام" صورة للفنان الراحل، وعلق عليها قائلا "البقاء لله فارس الدراما العربية".

والعلايلي حاصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960، لكنه لم يبدأ مسيرته التمثيلية فور تخرجه بسبب رعايته لأخواته الأربعة بعد وفاة والده، فعمل لفترة كمعد برامج تلفزيونية، قبل أن تأتيه الفرصة من خلال فيلم (رسالة من امرأة مجهولة) عام 1962 والذي كان بمثابة بدايته السنيمائية.

تعددت أعماله بعد ذلك ليشارك في عشرات الأعمال ما بين السينما والتلفزيون، وأحد أهم أدواره كان في فيلم (الأرض) عام 1970 من إخراج يوسف شاهين.

ومن أبرز أعماله (الطريق إلى إيلات، أهل القمة، المنصورية، التوت والنبوت)، وفي المسرح شارك في عدة مسرحيات من أهمها (أهلا يا بكوات، ثورة قرية).

ا.ح

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