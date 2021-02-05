نزاهة النجف توجه بفتح ملفات مشاريع أحيلت إلى مستثمرين بـ’’طريقة ملتوية’’

2021/02/05 | 14:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- النجف

أفاد مصدر مطلع في النجف، الجمعة (5 شباط 2021)، بأن نزاهة المحافظة أصدرت توجيهاً بشأن ملفات المشاريع المحالة إلى "مستثمرين وشركات".

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "بعد ورود عدد من الشكاوى من قبل مواطنين وناشطين في محافظة النجف اصدر مكتب النزاهة توجيهاً بإعادة فتح ملفات جميع المشاريع الاستثمارية التي احيلت لمستثمرين والتدقيق بتلك التي وردت عليها شكاوى".

وعن سبب ذلك، بين المصدر، أن "الشكاوى تشير الى وجود مشاريع أحيلت لمتنفذين وان طريقة حصولهم على المشاريع كانت بطرق ملتوية، كما وان عدداً من الاراضي التي منحت لمستثمرين تم تغير جنسها بطريقة غير قانونية".

واشار المصدر الى ان "مكتب الهيئة وجه كتاباً رسمياً بذلك لمكتب المحافظ لغرض تزويده بملفات تلك المشاريع".

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