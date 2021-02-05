مصرف الرشيد يؤكد عدم وجود استقطاعات برواتب المتقاعدين

2021/02/05 | 14:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلن مصرف الرشيد الجمعة (5 شباط 2021)، عدم وجود اي استقطاع برواتب المتقاعدين من حاملي بطاقة نخيل.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تم رفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر شباط من دون اي استقطاع".

وأكد انه على "المتقاعدين متابعة الاخبار التي تصدر عن الاعلام الرسمي للمصرف وعبر موقعه وكذلك وسائل الاعلام المعتمدة".

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