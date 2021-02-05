الصحة : استمرار تسجيل زيادات في نسب الإصابات اليومية سببه التهاون الخطير في تطبيق التوصيات الصحية

2021/02/05 | 14:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / اكد المتحدث باسم وزارة الصحة د سيف البدر ان استمرار تسجيل زيادات في نسب الإصابات اليومية ن سببه التهاون الخطير في تطبيق التوصيات الصحية.واكد بدر في بيان : وجوب الالتزام بالتوصيات الوقائية الأساسية:-- لبس الكمامة- التباعد الجسدي- غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون./انتهى9

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