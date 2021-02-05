اخماد حريق ببناية سكنية تجارية بمنطقة الكرادة

2021/02/05 | 14:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اخمدت فرق الدفاع المدني حريقا اندلع داخل شقة في بناية سكنية تجارية مكونة من خمسة طوابق في تقاطع المسبح بمنطقة الكرادةوذكرت المديرية في بيان ان الفرق الدفاع المدني طوقت الحريق وانقذت واخلت 30 مواطنا من داخل البناية مشيرة الى تسجيل اصابات بسيطة لعدد من الساكنين نتيجة استنشاق نواتج الحريق الغازية ./انتهى9

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