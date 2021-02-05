2021/02/05 | 14:46 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أرجعت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة الاصابات بفيروس كورونا في البلاد الى تهاون المواطنين بالاجراءات الوقائية.وذكرت الوزارة في بيان، ان “استمرار تسجيل زيادات في نسب الإصابات اليومية نتيجةً للتهاون الخطير في تطبيق التوصيات الصحية”، مؤكدة ” وجوب الالتزام بالتوصيات الوقائية الأساسية وهي لبس الكمامة، التباعد الجسدي وغسل اليدين باستمرار بالماء والصابون”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعليق من وزارة الصحة على الموقف الوبائي المرتفع وتقدم 3 وصايا أساسية عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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