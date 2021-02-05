2021/02/05 | 14:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد جدول رحلات شركة الخطوط الجوية العراقية ليوم السبت الموافق 6- 2-2021.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على جدول رحلات “الطائر الاخضر” ليوم غد السبت) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على جدول رحلات “الطائر الاخضر” ليوم غد السبت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).