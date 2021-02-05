القضاء الامريكي يوجه تهم بالاعتداء الجنسي على مدعي عام

2021/02/05 | 14:50 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

وجه القضاء الأمريكي تهما بالاعتداء الجنسي والاتجار بخدمات قانونية مقابل الجنس إلى أحد المدعين العامين في إحدى مقاطعات ولاية بنسلفانيا.

وقال المدعي العام في بنسلفانيا، جوش شابيرو، في بيان إنه تم توجيه ثلاث تهم بالاعتداء الجنسي، وخمس تهم بهتك العرض وترهيب الشهود وعرقلة العدالة والترويج للدعارة، للمدعي العام في مقاطعة برادفورد، تشاد مايكل سالسمان (44 عاما).

وقال المدعون أن سالسمان، الذي انتخب في نوفمبر 2019، غرر بالعديد من النساء لارتكاب أفعال جنسية غير مرغوب فيها واعتدى عليهن جنسيا.



كما زعم شهود عيان أنه كان يستخدم الموسيقى أو آلة إلغاء الضوضاء لكبح الأصوات القادمة من مكتبه.

وبحسب الادعاء فإن سالسمان كان يجبر ضحاياه للدخول إلى مرحاضه الخاص لتنظيف أنفسهن باستخدام المناشف الورقية والمناديل المبللة بهدف إخفاء أفعاله الجنسية.

وقال العديد من موظفيه إنهم شاهدوا عدة نساء يغادرن مكتبه وتبدو عليهن حالة الرعب.

وكتب المحلفون في تقرير أن “العديد من عملاء سالسمان يعانون من الإدمان ولديهم تاريخ من التعرض للإيذاء الجنسي، أو يعانون من نقاط ضعف أخرى استغلها سالسمان”.انتهى/25

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