2021/02/05 | 14:57 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص #عاجل: المالية النيابية تعلن الغاء فقرة استقطاع رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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