جلسة عاجلة لمناقشة الموقف الوبائي في النجف

2021/02/05 | 14:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري،

اليوم الجمعة، أن الحكومة المحلية

ستعقد جلسة عاجلة لخلية الازمة لمناقشة

الموقف الوبائي.

الياسري ذكر في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أن "التعاون والتعاضد أساس

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