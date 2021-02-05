جلسة عاجلة لمناقشة الموقف الوبائي في النجف

2021/02/05 | 14:58 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكد محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري،
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جلسة عاجلة لمناقشة الموقف الوبائي في النجف) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اليوم الجمعة، أن الحكومة المحلية
ستعقد جلسة عاجلة لخلية الازمة لمناقشة
الموقف الوبائي.
الياسري ذكر في بيان تلقته وكالة نون
الخبرية، أن "التعاون والتعاضد أساس
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جلسة عاجلة لمناقشة الموقف الوبائي في النجف) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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