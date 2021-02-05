زاخو يتخطى السماوة في ممتاز الكرة

2021/02/05 | 15:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغدادنجح فريق زاخو في تخطي ضيفه السماوة، بتغلبه عليه بهدفين نظيفين ضمن منافسات الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم.واقيمت المباراة على ملعب زاخو الدولي، اليوم الجمعة، في اطار مباريات الاسبوع السابع عشر من دوري الكرة الممتاز.ويدين زاخو في فوزه الى اللاعب زياد احمد، الذي سجل هدفين للفريق في الدقيقتين 68 و87.وبهذا الفوز وجد زاخو نفسه في المركز الخامس برصيد 27 نقطة، بينما توقف رصيد السماوة عند النقطة 16 في المركز السادس عشر.



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