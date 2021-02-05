روسيا.. ابتكار لقاح جديد مضاد للفيروس التاجي المستجد لمن فوق الستين

2021/02/05 | 15:01 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

أعلن فلاديمير تشولانوف، كبير خبراء الأمراض المعدية بوزارة الصحة الروسية، أنه إلى الآن كان الحديث يدور دائما عن لقاح “سبوتنك V” الذي اجتاز جميع الاختبارات بنجاح.

ويشير في حديث لصحيفة “كمسمولسكايا برافدا”، إلى أنه في يوم 4 فبراير الجاري أصبح معلوما أن اختبارات اللقاح الروسي الثاني “EpiVacCorona” المضاد للفيروس التاجي المستجد.



الذي ابتكره خبراء مركز “فيكتور” على متطوعين أعمارهم 60 سنة وأكثر قد انتهت بنجاح.

وتقول تاتيانا نيبومنياشيخ، نائبة المدير العام للشؤون العلمية والتعاون الدولي في مركز “فيكتور، قبل أيام انتهينا من الدراسات السريرية اللازمة لتسجيل اللقاح رسميا.



وكما هو معلوم فئة الأشخاص الذين أعمارهم 60 سنة وأكثر هي الأضعف في مواجهة الفيروس التاجي المستجد.



لذلك يجب حمايتهم أولا.



لقد حصلنا على نتائج إيجابية، ولم تظهر لها آثار سلبية شديدة، باستثناء بعض الألم في مكان حقنها.

وتشير الخبيرة، إلى أن لقاح “EpiVacCorona” يحتوي على “ثلاث قطع اصطناعية صغيرة من البروتينات الفيروسية التي يتم على أساسها تكوين المناعة”.



ويتوقع المبتكرون، أن يوفر اللقاح حماية مناعية لمدة عام، مشيرة إلى أن التطعيم سيكون على مرحلتين تفصل بينهما 2-3 أسابيع.انتهى/25

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