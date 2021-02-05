الجبوري يعلن الغاء فقرة استقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين

2021/02/05 | 15:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنواء الجوية: المناطق الشرقية ستكون الأكثر تأثراً بالمنخفضين الجويينأعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الخميس، أن المناطق الشرقية من البلاد ستكون الأكثر تأثراً بالمنخفضين الجويين القادمين من البحر الأحمر والبحر المتوسط.

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