وفاة اللواء عبد العاطي صاحب العلاج المزعوم لفيروس سي والأيدز

2021/02/05 | 15:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي في مصر، الجمعة، ضابط الجيش، اللواء عبد العاطي إبراهيم، الذي اشتهر باكتشافه علاجا مزعوما لمحاربة مرض نقص المناعة المكتسبة "الإيدز" ومرض التهاب الكبد الفيروسي "فيروس سي".

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