بيان من غرفة عمليات خلية الأزمة في النجف: الحياة العامة مستمرة إلا إذا!

2021/02/05 | 15:09 - المصدر: وكالة ناس

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اللجنة المالية نهرينبيان صادر عن غرفة عمليات خلية الأزمة في النجف:

مع إرتفاع معدل الإصابات بفيروس #كورونا تجدد غرفة عمليات خلية الأزمة برئاسة النائب الثاني لمحافظ النجف المهندس "طلال بلال" نشاطها في متابعة الفعاليات المجتمعية والمرافق الحيوية (مطاعم، مولات، مقاهي، قاعات اعراس ....



الخ) وتحذر من عدم إلتزام أصحابها بالتعليمات الصحية وأهمها إرتداء الكمامات والتباعد الصحي، تحمل غرفة العمليات أصحاب المرافق الحيوية مسؤولية عدم الإلتزام بالتعليمات وسيتعرض المخالف الى غلق المرفق والمساءلة القانونية.تؤكد غرفة عمليات خلية الأزمة إنها مع إستمرار الحياة العامة بشرط تطبيق التعليمات الصحية لمنع إنتشار فيروس كورونا مرة أخرى إلا إذا كان لخلية الأزمة في المحافظة قرار آخر ستلتزم به وتطبقه بقوة القانون.

وأخيرًا تتمنى غرفة العمليات الصحة والسلامة للجميع وتدعو المواطنين الى التعاون من أجل الحفاظ على الأرواح

5/2/2021الجمعة

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