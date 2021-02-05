2021/02/05 | 15:09 - المصدر: سفن سكاي

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ارتقى فريق زاخو الى المركز الخامس بشكل مؤقت بترتيب اندية دوري الكرة الممتاز عقب فوزه على ضيفه السماوة بهدفين دون رد في اللقاء الذي احتضنه ملعب زاخو الدولي لصالح الجولة 17 من دوري الكرة الممتاز.

و وصل زاخو الى النقطة 27 بفضل مهاجمه زياد احمد الذي تمكن من تسجيل هدفين في الدقائق (69) و (88).

كما وتجمد رصيد السماوة عند النقطة 16 في المركز السادس عشر.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ثنائية زياد احمد ترجح كفة ابناء الخابور على ضيفه السماوة 7 SKY TV.

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