خلية الأزمة بالنجف توجه تحذيراً للمطاعم والمولات والمرافق الترفيهية بشأن كورونا

2021/02/05 | 15:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- النجف

بيان رسمي

بيان صادر عن غرفة عمليات خلية الأزمة في النجف:

مع إرتفاع معدل الإصابات بفيروس #كورونا اللعين تجدد غرفة عمليات خلية الأزمة برئاسة النائب الثاني لمحافظ النجف المهندس "طلال بلال" نشاطها في متابعة الفعاليات المجتمعية والمرافق الحيوية (مطاعم، مولات، مقاهي، قاعات اعراس ....



الخ) وتحذر من عدم إلتزام أصحابها بالتعليمات الصحية وأهمها إرتداء الكمامات والتباعد الصحي، تحمل غرفة العمليات أصحاب المرافق الحيوية مسؤولية عدم الإلتزام بالتعليمات وسيتعرض المخالف الى غلق المرفق والمساءلة القانونية.

تؤكد غرفة عمليات خلية الأزمة إنها مع إستمرار الحياة العامة بشرط تطبيق التعليمات الصحية لمنع إنتشار فيروس كورونا مرة أخرى إلا إذا كان لخلية الأزمة في المحافظة قرار آخر ستلتزم به وتطبقه بقوة القانون.

وأخيرًا تتمنى غرفة العمليات الصحة والسلامة للجميع وتدعو المواطنين الى التعاون من أجل الحفاظ على الأرواح

يتبع .



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