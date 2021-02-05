بغداد اليوم تنشر فقرات الموازنة التي صوتت عليها المالية النيابية بينها إلغاء الاستقطاعات

2021/02/05 | 15:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت اللجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة، البنود التي صوتت عليها وضمنتها في مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2021.

وذكرت اللجنة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "المواد التي صوتت عليها، من بينها إلغاء فقرة استقطاع رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين وتخفيض موازنة الرئاسات الثلاث".

أدناه البنود كا وردت من اللجنة:

اللجنة المالية صوتت على الاتي الى الان في مشروع موازنة 2021

- الغاء فقرة استقطاع رواتب موظفي الدولة و المتقاعدين

- تخفيض موازنة الرئاسات الثلاث 20 بالمئة

- تخفيض اجمالي العجز من 47% الى 19% يعني من 76 تريليون دينار الى 25 تريليون دينار

- تخفيض الاقتراض 51 تريليون دينار

- تضمين مستحقات المحاضرين والعقود والاجراء

- تفعيل مبدأ الجباية بشكل علمي ومدروس

- زيادة مبالغ تنمية المحافظات من 2 تريليون الى 4 تريليون

- زيادة مبالغ البترودولار للمحافظات المنتجة للنفط من 500 مليار الى تريليون دينار

- تخصيص جميع المبالغ المخصصة للمحافظات المنتجة للنفط و الغاز و اعتبارها سقف مالي مضمون لاحالة المشاريع الخدمية في المحافظات

- زيادة موازنة التسليح للجيش العراقي و الاجهزة الاستخباراتية لتطوير مهاراتها القتالية و المعلوماتية لمجابهة تهديد الارهاب

- زيادة المبالغ المخصصة لشبكة الحماية الاجتماعية عن ما مخصص لها في 2020 بمقدار تريليون و نصف دينار لزيادة عدد العوائل المشمولة بالمنحة مع زيادة قيمة المنحة نفسها

- زيادة تخصيصات وزارة التربية لتمكينها من طباعة الكتب و توفير القرطاسية للطلبة

- تخصيص مبالغ لاكمال الخطوط الانتاجية للمصانع الكبيرة في وزارة الصناعة

- تخصيص مبلغ لتعويض المتضررين من تغيير سعر الصرف من القطاع الخاص لضمان استمرار المشاريع بطلب من وزارة التخطيط و رقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي

- تخصيص مبالغ لدفع مستحقات الفلاحين و المزارعين بالكامل و السماح لهم بادخال المواد المستوردة المستعملة مباشرة و منع السلع الزراعية التي تنتج في العراق من الدخول عبر المنافذ لتطوير الجانب الزراعي و دعم المزارعين مع تخصيص مبلغ 200 مليار لتجهيزهم بالمبيدات الزراعية و الاسمدة و البذور

- دعم النظام اللامركزي في المحافظات و اعطاء صلاحيات للمحافظين لاتخاذ قرارات دون روتين او تعقيد الوزارات

- دعم و اشراك القطاع الخاص العراقي الذي يعمل فيه اكثر من ٥ مليون مواطن ببناء المشاريع الاستثمارية و تنشيط السوق المحلية

- الزام الوزرات بشراء المنتج المحلي و عدم السماح بادخال البضائع المماثلة للمنتج المحلي في حالة كفايته للاكتفاء الذاتي

- دعم هيئة الحشد الشعبي بالعدة اللازمة لتادية واجباتهم و حماية افرادهم في قتال داعش

- الغاء قرار مجلس الوزراء المتعلق بمنع ادخال السيارات ذات الضرر البسيط لتشغيل الاحياء الصناعية في العراق ( اعمال السمكرة و الصبغ و غيرها ) والتي ستوفر الالاف من فرص العمل

- الغاء الفقرات التي تبيح بيع عقارات و اصول الدولة خشية من تعرض هذا الملف للفساد

- تخصيص مبالغ لانشاء مطار نينوى و مطار ذي قار و ميناء الفاو الكبير و مشروع البدعة لايصال الماء الصالح للشرب للبصرة

- تخصيص مبالغ لتطوير و اكمال مصافي الشعيبة و الناصرية و كربلاء و بيجي لايقاف استيراد المشتقات النفطية الذي يكلفنا تريلونات الدنانير

- اعطاء صلاحية لوزارة الصحة باستقدام شركات كبيرة متخصصة بادارة المستشفيات و تقديم الخدمة الصحية و الطبية مجانا

- اضافة مبلغ 339 مليار دينار على مبالغ شراء الادوية لزيادة القدرة الشرائية لشراء الادوية و توفيرها للمواطنين

- ضمان تسليم النفط الخام المنتج في حقول اقليم كردستان للحكومة الاتحادية

- زيادة مبالغ التعويضات للمتضررين من الارهاب و المشمولين بقرارات موسسة الشهداء و مؤسسة السجناء السياسين

- تخصيص مبلغ 199 مليون دولار لهذه السنة لبناء 1000 مدرسة جديدة في جميع المحافظات

- تخصيص مبالغ لبناء مستشفيات 100 سرير في كل محافظة مع اعادة و تاهيل مستشفيات الجمهوري و ابن سينا في نينوى و بناء مستشفى في قضاء الرميثة بمحافظة المثنى و مستشفى الصقلاوية و بلد

- الغاء الاجازات و التراخيص لشركات الهاتف النقال في حالة دفع الديون المترتبة عليهم للخزينة العامة

- ايقاف صرف المبالغ المخصصة للمؤتمرات و النثرية و الضيافة في جميع الوزارات

- الزام مجلس الوزراء باتمتة اجراءات الضريبة و الكمارك و اجازات الاستيراد في المنافذ الحدودية و ربطها بنافذة بيع العملة في البنك المركزي

- الزام الشركات المستوردة بالتامين في الشركات العراقية حصرا لزيادة ايرادات الدولة

- شمول المناطق خارج التصميم الاساس لمحافظة بغداد بالخدمة البلدية و تخصيص المبالغ اللازمة لذلك

- الزام مجلس الوزراء بالعمل بالنظام البايومتري للموظفين لكشف الفضائيين في جميع الوزارات و الموسسات

- الزام مجلس الوزراء باعادة التقييم و التفاوض مع شركات جولات التراخيص النفطية و عقود وزارة الكهرباء

- الغاء جميع الاعفاءات الكمركية الممنوحة للدول

- تخصيص مبالغ لتنفيذ مشروع مجاري بابل و مشروع تحلية المياه لمحافظة البصرة و مشروع ماء السماوة الكبير و مشروع مجاري النهروان و الوحدة و ابي غريب و سبع البور في بغداد

- تخصيص مبالغ لانشاء محطات كهرباء ذات الدورة المركبة في واسط و السماوة و الانبار و الناصرية

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