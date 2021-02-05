زاخو يجتاز السماوة بثنائية

2021/02/05 | 15:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا / حقق فريق زاخو فوزا مهما على فريق السماوة بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم في ملعب زاخو لحساب الجولة السابعة عشر من الدوري الممتاز.وتأثرت المباراة بارضية الملعب نتيجة تساقط الأمطار ماتسببت بتلف واضح للارضية حيث غابت اللمسات الفنية، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.وفي الشوط الثاني استغل مهاجم زاخو زياد أحمد خطأ المدافع الذي فقد توازنه ليسجل من تسديدة استقرت في الشباك بالدقيقة ٦٩، وعاد نفس اللاعب ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة ٨٨ لتنتهي المباراة بفوز زاخو بهدفين مقابل هدف واحد.ورفع زاخو رصيده إلى النقطة ٢٧ في المركز الخامس فيما تجمد رصيد السماوة عند النقطة ١٦ في المركز السادس عشر./انتهى

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