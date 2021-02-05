2021/02/05 | 15:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كنتُ في الرمادي العظيمة – عكاب سالم الطاهر نهار كامل مع كتيبة من حراس البوابة الغربية ( 1) نهاية عام 1959 كانت زيارتي الاولى لها..وعندما وصلتها مساءً ، كان باستقبالي التربوي الشاب عصام ملا حويش ، صاحب مكتبة العروبة ، والطالب درع ظاهر السعد ، رئيس الاتحاد الطلابي في حينها.وعام 1980 كانت زيارتي […]

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