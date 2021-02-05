2021/02/05 | 15:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إستقرار الزمن الحقيقي جدلية المقدادي المثيرة للجدل – ياس خضير البياتي الكتابة عن فلسفة الاتصال مهمة معقدة ومتشابكة.وماكتب يثير الجدل المستمر بين المفكرين.ومعظم ما كتب يفلسف الفلسفة على حساب الاتصال أو العكس.لكن معظمها كُتب تحت مظلة تتراوح بين التقييمات النقدية لوسائل الإعلام إلى المناقشات العامة.ولأن الفلسفة تأتي في مكانها الخاص، وتوطد […]

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