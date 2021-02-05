2021/02/05 | 15:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بشرى علاج جديد لمرض كورونا من أستراليا – ترجمة: حسين سرمك حسن باحث أسترالي محترم يقدّم علاجا جديدا لمرض كورونا العلاج الثلاثي لهذا العالِم يتكوّن من: إيفرمكتين + الزنك + دوكسيسيكلين Ivermectin Zinc Doxycycline العالم الاسترالي المعروف “توماس بورودي Thomas Borody ” يحمل الشهادات التالية : MB BS BSc (Med) MD D DSc FRACP FACP […]

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